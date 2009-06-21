Кличко заявил о готовности сразиться с Поветкиным

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир КЛИЧКО заявил о готовности сразиться с российским супертяжеловесом Александром ПОВЕТКИНЫМ. Об этом он заявил телеканалу "Спорт", передает радиостанция "Эхо Москвы".

"Надеюсь, что к концу этого года мы вновь попытаемся организовать поединок. Считаю, что это великолепно, когда два олимпийских чемпиона выясняют друг с другом отношения на профессиональном ринге", - сказал В.КЛИЧКО

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью в немецком Хельзенкирхене КЛИЧКО-младший защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) в супертяжелом весе, победив техническим нокаутом в 9-м раунде Руслана ЧАГАЕВА из Узбекистана.