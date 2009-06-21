В Северной Корее празднуют успех сборной по футболу

В КНДР празднуют успех национальной футбольной сборной, которая впервые за 43 года завоевала путевку на чемпионат мира. В пхеньянском аэропорту футболистов, вернувшихся из Саудовской Аравии после решающего матча, встречали духовой оркестр и ликующая толпа с цветами, передает Associated Press.

Триумф футбольной сборной наверняка доставит особую радость лидеру КНДР Ким Чен Иру, отмечает агентство. Бывший тренер северокорейской сборной рассказал, что Ким Чен Ир "лично руководил одной из футбольных команд около трех лет, посещал матчи и заботился о своих игроках". Лидер КНДР, безусловно, помнит сенсационный успех национальной сборной на чемпионате мира 1966 г., когда северокорейские футболисты дошли до четвертьфинала турнира.

Руководство Северной Кореи крайне серьезно относится к международным выступлениям своих спортсменов. Известно, что в прошлом футболисты в КНДР могли быть щедро вознаграждены за победы и сурово наказаны за поражения (их, например, могли отправить на рудники). В 1990-х гг. власти запретили футбольной сборной выезжать на гостевые матчи после болезненных поражений от принципиальных с политической точки зрения соперников - Японии и Южной Кореи. Сборная КНДР не участвовала в отборочных играх к чемпионатам мира 1998 и 2002 гг. и не прошла квалификационный отбор мирового первенства 2006 г. В нынешнем отборочном турнире КНДР заняла второе место в своей группе вслед за Южной Кореей и автоматически вышла в финал Чемпионата мира, который пройдет в 2010 г. в ЮАР.

В отношении КНДР действует режим международных санкций, однако на участие национальной сборной по футболу в ЧМ он не распространяется.

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