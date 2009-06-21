Кличко победил

Бой между Владимиром Кличко и Русланом Чагаевым завершился победой украинского боксера.

Все 9 раундов проходили при заметном преимуществе Кличко. Во втором раунде Чагаев побывал в нокдауне после прямого удара. Далее Кличко понемногу наращивал преимущество, уверенный в результате и, возможно, заботясь, чтобы победа не была слишком быстрой для зрителей.

В 9 раунде Кличко ускорился, Чагаев держался под ударами очень мужественно, но на 10-й раунд тренеры его не выпустили.