Кличко-старший не обязан драться с Маскаевым

Международный спортивный арбитражный суд в Лозанне принял решение, что чемпион мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) украинец Виталий КЛИЧКО имеет право на проведение добровольной защиты титула.

Таким образом, он не обязан встречаться с утвержденным WBC в декабре 2008 года в качестве обязательного претендента россиянином Олегом МАСКАЕВЫМ, передает РИА Новости .

"Мы выиграли дело, и Виталий не должен драться с МАСКАЕВЫМ. Это дает нам возможность встретиться с любым соперником, с которым мы захотим. Виталий очень доволен таким решением", - сказал советник В.КЛИЧКО Шелли ФИНКЕЛЬ.

Почетный чемпион WBC В.КЛИЧКО в октябре 2008 года вернулся на ринг после четырехлетнего перерыва и победил действующего на тот момент чемпиона мира WBC нигерийца Сэмюэля ПИТЕРА. В декабре WBC утвердил экс-чемпиона мира Олега МАСКАЕВА, проигравшего в марте 2008 года С.ПИТЕРУ, обязательным претендентом на титул чемпиона мира и обязал КЛИЧКО-старшего встретиться с ним после обязательной защиты пояса в бою с кубинцем Хуаном Карлосом ГОМЕСОМ.

В заявлении международного суда говорится: "Несмотря на то что WBC действовал добросовестно, назначив 15 декабря 2008 года Олега МАСКАЕВА следующим обязательным претендентом, такое постановление превосходит объем полномочий Всемирного боксерского совета, и, следовательно, по этой причине постановление не может быть применено к Виталию КЛИЧКО".

В.КЛИЧКО победил К.ГОМЕСА в марте нынешнего года и теперь в соответствии с решением суда в Лозанне вправе самостоятельно выбрать нового соперника. Один из наиболее вероятных кандидатов на бой с В.КЛИЧКО - чемпион мира по версии WBA россиянин Николай ВАЛУЕВ. В качестве других претендентов называются американец Крис АРРЕОЛА и британец Дэвид ХЭЙ, чей намеченный на 20 июня бой с братом Виталия, чемпионом мира по версиям IBF и WBO Владимиром КЛИЧКО, был отменен из-за травмы Д.ХЭЯ.