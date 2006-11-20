Слепой горнолыжник установил рекорд скорости

Английский спортсмен Кевин Олдертон побил рекорд скорости для слепых горнолыжников, на склонах французского курорта Лез Арк разогнавшись до 168 километров в час, передает Ananova.

35-летний спортсмен заявил, что большая часть заслуги в этом достижении принадлежит его подруге Сьюзен и его тренеру Норману Кларку.

"Последние три месяца я провел в постоянных тренировках, которые заключались в том, что я надевал свое снаряжение и занимал положение, в котором должен был спускаться со склона. Сьюзен фотографировала меня, отсылала фотографии тренеру, который живет в Шотландии, а он корректировал мои движения", - рассказал Олдертон.

По словам спортсмена, во время спуска он ехал в специальном шлеме, оснащенном системой радиосвязи, благодаря чему его гид мог направлять Олдертона в ту или иную сторону, если он отклонялся от выбранного курса. Спортсмен заявил, что установление нового рекорда дало ему возможность почувствовать уверенность в том, что он может жить полноценной жизнью.

Кевин Олдертон лишился зрения несколько лет назад, пытаясь защитить женщину, на которую неподалеку от его дома в Северном Лондоне напали хулиганы. В апреле нынешнего года Олдертон промчался в Лез Арк со скоростью 162 километра в час.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд скорости среди горнолыжников принадлежит французу Филиппу Гуатшелю, который разогнался до 250,7 километров в час.