Кличко почти на 7 кг тяжелее Чагаева

Владимир Кличко на 6,8 кг тяжелее чемпиона WBA Руслана Чагаева, с которым ему предстоит бой на 40-тысячном стадионе в Гельзенкирхене (Германия). На официальной церемонии взвешивания сегодня Чагаев "показал" 102 килограмма и 60 грамм, а Кличко - 108 килограмм и 860 грамм.

Бой начнется в 24.00 в ночь с субботы на воскресенье. Прямая трансляция на телеканале Интер в 23.50 (повтор - в 8.40).