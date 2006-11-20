”Человек дождя” рассказал о слабостях Владимира Кличко

Обязательный претендент на чемпионский бой с Владимиром Кличко американец Рей Остин заявил, что у его будущего соперника "мягкое сердце и слабый подбородок".

Остин, назначенный первым номером рейтинга Международной боксерской федерации (IBF), уверен, что Кличко-младший не сможет противостоять сопернику, не уступающему ему в росте, весе и в силе ударов, передает Seconds Out.

"Я собираюсь нокаутировать его – ведь я не один из тех "карликовых супертяжей", с которыми Кличко дрался в последнее время, - заявил Остин, получивший в боксерском мире прозвище "Человек дождя" (Rainman). – Последний раз, когда Владимир дрался с соперником, почти не уступающим его в габаритах, был его поединок с Самюэлом Питером. Тогда Кличко трижды побывал в нокдауне. То же самое было и в его бою с Леймоном Брюстером. Обещаю, что со мной ему придется ничуть не легче".

Напомним, что в июле нынешнего года Рей Остин дрался за право на бой с Кличко-младшим с россиянином Султаном Ибрагимовым. Тот поединок завершился вничью, причем соперники по разу побывали в нокдауне. После этого Ибрагимов принял предложение руководства Всемирной боксерской организации (WBO) и стал официальным претендентом на чемпионский титул, а Остин остался в IBF и также получил претендентский статус.

Владимир Кличко последний раз выходил на ринг 12 ноября нынешнего года, когда нокаутировал в седьмом раунде американца Келвина Брока.

Лента.ру