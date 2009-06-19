В Одессе стартовал чемпионат мира по карате по версии WUKF

ІІІ чемпионат мира по каратэ по версии Всемирного союза федераций карате (WUKF) среди взрослых и ветеранов пройдет 19 - 21 июня в Одессе.

Как сообщил корреспонденту УНИАН президент федерации Джундокан Украины Валерий КУСИЙ, сильнейшие спортсмены, представляющие около 30 стран, разыграют 1000 медалей в разделах: ката, шобу кумите санбон, иппон, командном кумите и ката. В рамках этого чемпионата впервые будет проведена категория "Лучшие из лучших" среди чемпионов мира в двух номинациях (ката и кумите) среди женщин и мужчин всех школ каратэ. Состоятся поединки командного и смешаного кумите. Впервые будет продемонстрировано "Rotation-кумите" (поединок продолжительностью 6 минут, проходящий без остановки).

Высоко оценил уровень украинских спортсменов и технические условия для проведения соревнований такого уровня президент Всемирного союза федераций каратэ бразилец Освальдо МЕСИАС. «Приятно, что гостеприимный и красивый город Одесса славится своими знаменитыми борцами, заслуженно становится уже традиционным местом проведения самых престижных состязаний. Подтверждение этому и нынешний чемпионат мира по каратэ», - отметил он.