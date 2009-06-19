Львов получил первые 50 млн. на строительство стадиона

к Евро-2012 – губернатор Кмить

Киев. 18 июня, УНИАН. Львов получил первые 50 млн. грн. на строительство стадиона к Евро-2012.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации с ссылкой на председателя ОГА Николая КМИТЯ.

В частности, по его словам, сегодня в Киеве во время совещания по вопросам подготовки к Евро-2012 шла речь, что ОАО «Укрэксимбанк» осуществил первый транш – выкупил облигации Львовского городского совета на сумму 50 млн. грн. Эти средства будут направлены на строительство стадиона к Евро-2012 во Львове.

По данным М.КМИТЯ, следующий транш должен быть еще в июне этого года. Всего же ОАО «Укрэксимбанк» согласился выкупить облигации местной ссуды на 300 млн. грн. Эти средства используют для строительства стадиона к Евро-2012.

Кроме этого, во время совещания отмечалось, что уже 1 сентября 2009 года во Львове начнутся работы по строительству терминала ГП «Международный аэропорт «Львов».