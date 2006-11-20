Результаты 15 тура Чемпионата Украины по футболу

08:02, 20 ноября 2006
Спорт
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"Динамо" громит "Арсенал"

"Динамо" (Киев)   -   "Арсенал" (Киев)  5 : 2 

"Металлург" (Запорожье)   -   "Шахтер" (Донецк)  0 : 3 

"Черноморец" (Одесса)   -   "Карпаты" (Львов)  1 : 0 

"Кривбасс" (Кривой рог)   -   "Харьков" (Харьков)  3 : 1 

"Заря" (Луганск)   -   "Сталь" (Алчевск)  1 : 0 

"Металлист" (Харьков)   -   "Днепр" (Днепропетровск)  1 : 0 

"Металлург" (Донецк)   -   "Таврия" (Симферополь)  1 : 2 

"Ильичевец" (Мариуполь)   -   "Ворскла" (Полтава)  2 : 0  

 

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