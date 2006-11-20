Результаты 15 тура Чемпионата Украины по футболу

"Динамо" громит "Арсенал"

"Динамо" (Киев) - "Арсенал" (Киев) 5 : 2 "Металлург" (Запорожье) - "Шахтер" (Донецк) 0 : 3 "Черноморец" (Одесса) - "Карпаты" (Львов) 1 : 0 "Кривбасс" (Кривой рог) - "Харьков" (Харьков) 3 : 1 "Заря" (Луганск) - "Сталь" (Алчевск) 1 : 0 "Металлист" (Харьков) - "Днепр" (Днепропетровск) 1 : 0 "Металлург" (Донецк) - "Таврия" (Симферополь) 1 : 2 "Ильичевец" (Мариуполь) - "Ворскла" (Полтава) 2 : 0

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter