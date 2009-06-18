Иранские футболисты сыграли матч в зеленых повязках

Пятеро футболистов сборной Ирана вышли на отборочный матч мирового первенства по футболу со сборной Южной Кореи, прошедшем в среду в Сеуле, с нарукавными повязками зеленого цвета, символизирующими поддержку оппозиции, сообщает Associated Press.

На состоявшихся 12 июня президентских выборах действующий глава Ирана Ахмадинежад набрал 62,63% голосов, его основной соперник Мирхоссейн Мусави - 33,75% голосов. Мусави еще до объявления официальных итогов заявил о своей победе, а позже обвинил власти в подтасовке итогов голосования. Зеленый цвет активно использовался сторонниками Мусави во время предвыборной кампании, а также в многочисленных акциях протеста, последовавших после выборов.

На газон с зелеными повязками на рукавах вышла почти половина основного состава сборной Ирана - пять из 11 футболистов основного состава, включая капитана команды Мехди Махдавикия. Во втором тайме некоторые из них прекратили "акцию протеста", оставив повязки в раздевалках, но Махдавикия доиграл в ней до конца.

РИА "Новости"