В 2017 году 8 спортсменов Житомирщины стали мастерами спорта международного класса

В прошлом году восемь спортсменов Житомирщины стали мастерами спорта международного класса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

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"Впервые за один год – в 2017 году – восемь спортсменов Житомирщины получили спортивное звание «Мастер спорта Украины международного класса». Еще 30 спортсменов получили спортивное звание «Мастер спорта Украины»", - сказано в сообщении.

Там также отмечают, что в прошлом году на Житомирщине значительно увеличилось количество чемпионов Украины, Европы и мира.

Также с прошлого года по сравнению с позапрошлым в области вдвое увеличили выплаты материальных вознаграждений за занятые призовые места и повысили нормы расходов на приобретение наград. Речь идет о наградах, которые вручают победителям и призерам спортивных соревнований областного уровня.

Ежемесячно финансируется выплата 50-ти стипендий перспективным и одаренным спортсменам области. Это - стипендии от 800 грн до 4 тыс. грн.

В управлении по делам семьи, молодежи и спорта также подчеркивают, что в прошлом году на Житомирщине удалось возродить игровые виды спорта – женскую баскетбольную команду высшей лиги, мужскую баскетбольную команду первой лиги, создать две новые волейбольные команды, мужскую волейбольную команду "Житичи" первой лиги и женскую команду "Полесье" первой лиги.

А еще сборная команда области по настольному теннису завоевала право на участие в Супер-лиге чемпионата Украины.

Кроме этого, как сообщал УНИАН, футбольная команда ФК "Полесье" - теперь с новым тренером.

"К тому же сборная команда области по хоккею на траве сейчас показывает значительно лучшие результаты, чем раньше: как на всеукраинских соревнованиях, так и на международных", - отмечают в облгосадминистрации.