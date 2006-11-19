Роналдиньо сбросил 3 килограмма (фото)

Атакующий полузащитник испанской "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вынужден сесть на специально разработанную диету, чтобы сбросить 5 колограммов лишнего веса, сообщает интернет-издание Goal.

Если перед началом нынешнего сезона вес лучшего футболиста мира составлял 80 килограммов при росте 1,80 метра, то через два месяца Роналдиньо стал весить 85 килограммов. С согласия игрока медики составили для него специальную диету, из которой в основном исключены горячие блюда.

Жесткая диета и комплекс специальных упражнений привели к тому, что бразилец похудел на три килограмма. Эксперты связывают отличную спортивную форму, которую в последнее время набрал Роналдиньо, с тем, что он сбросил вес. Стоит отметить, что бразильский футболист забил уже восемь голов в испанском чемпионате, сравнявшись по этому показателю с форвардами Руудом ван Нистелроем ("Реал"), Фредериком Кануте ("Севилья") и Диего Милито ("Сарагоса").

Роналдиньо остался главной ударной силой "Барселоны" после травм форвардов Самуэля Это`О, Лионеля Месси и Хавьера Савиолы.

Лента.ру