Главный тренер ФК "Металлург" продлил контракт с клубом

Главный тренер ФК «Металлург» (Донецк) болгарин Никола КОСТОВ продлил контракт с клубом на три года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе клуба, в ходе встречи президента «Металлурга» Сергея ТАРУТЫ и акционеров клуба с наставником команды были обсуждены ключевые вопросы жизнедеятельности клуба и перспектив его развития. В результате С.ТАРУТА и Н.КОСТОВ достигли соглашения о продлении контракта.

«Буквально за год наша команда проделала огромный объем работы, тренер и футболисты прогрессировали, что и позволило нашей команде вновь стать одним из ведущих клубов страны, завоевать новых поклонников», - отметил С.ТАРУТА.

Он выразил надежду, что под руководством Н.КОСТОВА «Металлург» сможет достичь «еще больших успехов не только в Украине, но и за рубежом».

В свою очередь Н.КОСТОВ поблагодарил президента и акционеров клуба за доверие и заверил, что «приложит все свои знания и опыт, чтобы наша команда достойно выступала в Украине и на международной арене».

Справка УНИАН. Н.КОСТОВ до 2008 года являлся главным тренером кипрских команд "Анортосис", "Олимпиакос" и АЕК, а также армянского "Бананц" (Ереван).

В апреле 2008 года заключил годичный контракт с ФК «Металлург» с возможной пролонгацией. В чемпионате Украины сезона 2008/09 «Металлург» под руководством Н.КОСТОВА завоевал право выступать в Лиге Европы УЕФА.