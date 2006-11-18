Пенсионер Зидан зарабатывает 11 тысяч евро ежедневно
13:30, 18 ноября 2006Спорт
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...на рекламе и телевидении
Лучший игрок чемпионата мира по футболу в Германии, бывший капитан сборной Франции Зинедин Зидан, который завершил спортивную карьеру сразу после окончания мирового первенства, продолжает зарабатывать деньги, сравнимые с заработками лучших футболистов мира.
Ежедневная газета Le Parisien подсчитала, что рекламные контракты с фирмами Adidas, Danone, Generali и Orange, а также заработная плата, которую Зидан получает на Canal+ как комментатор, приносят французу ежедневный доход, составляющий одиннадцать тысяч евро.
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