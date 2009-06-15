Нападающий сборной Испании по футболу Фернандо Торрес забил три гола за 11 минут в первом матче своей команды на Кубке Конфедераций. Торрес отличился на шестой, 14-й и 17-й минутах, а испанцы одержали победу со счетом 5:0. Еще по голу в составе чемпионов Европы забили Сеск Фабрегас и Давид Вилья, сообщает сайт Кубка Конфедераций.

Одержав победу над Новой Зеландией, сборная Испании набрала три очка и вышла на первое место в группе А. У Ирака и Южной Африки, сыгравших вничью (0:0), по одному очку. В полуфинал выйдут две лучшие команды.

В группе В Кубка Конфедераций сыграют сборные США, Италии, Бразилии и Египта. Матчи первого тура в этой группе (Бразилия - Египет и США - Италия) состоятся 15 июня.

Кубок Конфедераций 2009 года проходит в ЮАР. Через год эта страна примет чемпионат мира по футболу.

Лента.ру