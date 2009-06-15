Леннокс Льюис включен в Зал славы бокса

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе британец Леннокс Льюис включен в Международный зал славы бокса в Нью-Йорке (International Boxing Hall of Fame - IBHOF). Соответствующая церемония прошла в воскресенье, 14 июня, сообщает Agence France-Presse.

43-летний Льюис ушел из профессионального бокса в 2003 году, проведя последний бой 21 июня того года. На момент окончания выступлений в активе британца была 41 победа, 32 из которых нокаутом, два поражения и одна ничья. Льюис был обладателем чемпионских поясов по версии самых престижных боксерских организаций - WBC, IBF и WBA.

Вместе с британским тяжеловесом места в Зале славы бокса удостоился американский боксер Орландо Канисалес (Orlando Canizales), выступавший в легчайшем весе, а также бывший чемпион во втором полулегком весе Брайан Митчелл (Brian Mitchell) из Южной Африки. Последний, отмечает AFP, стал первым южноафриканским боксером, включенным в Зал славы бокса.

Отметим, что IBHOF, членом которого стал Льюис, является одним из двух международно признанных залов славы бокса. Помимо IBHOF существует также Всемирный зал славы бокса (World Boxing Hall of Fame -WBHF), который, однако, пользуется меньшим авторитетом в боксерских кругах.

Лента.ру