Станислав Богуш женился (фото)

Еще одним холостяком в «Динамо» стало меньше. Вратарь команды Станислав Богуш женился на киевлянке Алене. Церемонии бракосочетания предшествовало венчание в Киево-Печерской лавре, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" Киев.

Молодожены познакомились в августе прошлого года, спустя три дня после переезда Стаса из Запорожья в Киев.

«Медовый месяц» молодожены проведут на Мальдивских островах.