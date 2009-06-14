Станислав Богуш женился (фото)
18:00, 14 июня 2009Спорт
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Одним холостяком в «Динамо» меньше
Еще одним холостяком в «Динамо» стало меньше. Вратарь команды Станислав Богуш женился на киевлянке Алене. Церемонии бракосочетания предшествовало венчание в Киево-Печерской лавре, сообщает официальный сайт ФК "Динамо" Киев.
Молодожены познакомились в августе прошлого года, спустя три дня после переезда Стаса из Запорожья в Киев.
|Фото ”Блик”
«Медовый месяц» молодожены проведут на Мальдивских островах.
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