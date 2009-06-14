Турнир по смешанным единоборствам открывается во Львове

Сегодня во Львове состоится открытый турнир по смешанным единоборствам Lviv Open Mix Fight M-1.

Как сообщили УНИАН организаторы турнира, это будет первое такое шоу в истории украинских боевых искусств.

Соревнования состоятся в рамках презентации Лиги смешанных единоборств Мix-Fight M-1 Ukraine в Западной Украине.

Во Lviv Open Mix Fight M-1 примут участие четыре профессиональных команды: из Одессы - бойцовский клуб «Спрут», Харькова - СК «Триумф-Феникс», Кривого Рога - СК «Барс» и хозяева - команда Real Fight Promotion.