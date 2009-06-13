Крупный конфликт может разгореться между МОК и ФИФА

МОК грозит сократить количество команд-участниц олимпийского футбольного турнира.

Вокруг олимпийского футбольного турнира бушуют нешуточные страсти. В результате число его участников может быть сокращено. Причина в острых противоречиях между МОК и ФИФА. Ассоциация футбольных федераций планирует снизить возрастной лимит футболистов-участников турнира с 23 лет до 21 года. Это означает, что спортсмены, которым на момент начала игр уже исполнилось 22, не смогут выступать за свои сборные на олимпийских футбольных соревнованиях. В МОК полагают, что это сильно ударит по престижу и качеству турнира и грозят ответными мерами. Глава комитета Жак Рогге обещает сократить число участников олимпийского турнира с 16 команд до 12. А то и вовсе исключить мужской футбол из олимпийской программы. Разумеется, на этот шаг МОК пойдет лишь в том случае, если ФИФА снизит возрастной ценз.

Добавим, что олимпийские футбольные турниры не пользуются у любителей футбола большой популярностью. Интерес к этим состязаниям существенно ниже, чем интерес к другим международным футбольным турнирам: чемпионатам мира или Европы.

Эхо Москвы