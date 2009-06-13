Братья Кличко побывали на свадьбе у Беккера

Знаменитый теннисист Борис Беккер во второй раз связал себя узами брака, сообщает РИА Новостисо ссылкой на Tennis Talk. Избранницей 41-летнего немца стала топ-модель из Нидерландов Лилли Керссенберг.

Официальная церемония состоялась накануне на швейцарском курорте Санкт-Мориц на берегу озера. На ней присутствовали около 200 гостей, в числе которых были замечены боксеры Владимир и Виталий Кличко, один из руководителей футбольного клуба "Бавария" Франц Беккенбауэр, принц Монако Альберт. Кроме того, на церемонии присутствовали дети Беккера от первого брака - 15-летний Габриэль и 9-летний Элиас Бальтазар.

Права на съемки свадебной церемонии предприимчивый Беккер продал кельнскому телеканалу RTL, таблоиду Bild и журналу Ok!.

Полтора года назад Беккер, уже имея отношения с Керссенберг, объявил о своей помолвке с Сэнди Майер-Вельден, дочерью своего бывшего босса. Однако через некоторое время он признал свою ошибку, вымолил прощение и вернулся к Лилли.

Помимо сыновей от первой супруги Барбары, у теннисиста есть внебрачная дочь от модели Анжелы Ермаковой, проживающей в Лондоне.