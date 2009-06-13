Киевское «Динамо» выдвигает ультиматум Премьер-лиге

Футбольный клуб «Динамо» (Киев) заявляет, что если Украинская футбольная премьер-лига будет настаивать на проведении в Сумах матча за Суперкубок Украины, который запланирован на 11 июля с «Ворсклой» (Полтава), а не в другом предлагаемом «Динамо» городе, киевский клуб откажется принимать участие в игре.

Об этом сказано в завлении ФК «Динамо», размещенном на сайте клуба.

«В том случае, когда Премьер-лига не прислушивается к нашим предложениям провести Суперкубок в Запорожье, Львове, Кривом Роге или Днепропетровске, а будет настаивать на проведении игры в Сумах, футбольный клуб «Динамо» (Киев) будет вынужден отказаться принимать участие в игре за Суперкубок», - сказано в заявлении.

При этом «Динамо» отмечает, что также клуб будет просить Федерацию футбола Украины поручить проведение матча за Суперкубок Украины Профессиональной футбольной лиге Украины, которая в предыдущие годы проводила этот матч на наивысшем уровне.

«В этот раз Премьер-лига не сочла нужным хотя бы спросить нашего мнения относительно предложенного стадиона в Сумах, состояние футбольного поля которого не отвечает стандартам проведения матча уровня команд-участниц Лиги чемпионов и Лиги Европы», - говорится в заявлении.

Напомним, 12 июня дирекция Премьер-лиги определила место проведения матча за Суперкубок Украины по футболу. Матч состоится 11 июля на сумском стадионе «Юбилейный» (вмещает 25800 мест).