Состоялась жеребьевка финального тура Евро-2009

Сегодня в Донецке в отеле «Донбасс Палас» прошла жеребьевка финального тура турнира чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет Евро-2009.

Как передает корреспондент УНИАН, жеребьевку провел президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС и главный тренер Национальной сборной Украины Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. В мероприятии приняли участие представители УЕФА Клаудио НЕГРОНИ и Марио РАГУСА, руководство города Донецка и области, представители и тренеры команд-участниц.

Команды-участницы восьми стран, в том числе и команда Украины, как хозяйка турнира, в результате жеребьевки были разбиты на две группы.

В группу «А» попали команды: Украины, Словении, Англии и Швейцарии, в группу «В» - команды Франции, Сербии, Турции и Испании.

Комментируя результаты жеребьевки, Г.СУРКИС сказал журналистам: «Я очень рассчитываю, что та задача, которая поставлена Национальной футбольной ассоциацией перед КАЛИТВИНЦЕМ (Юрий КАЛИТВИНЦЕВ – главный тренер молодежной сборной Украины - УНИАН), его штабом тренерским и командой, будет выполнена».

По словам Г.СУРКИСА, в этом турнире Евро-2009 «мы должны поднять кубок над головой, а ребята - получить золотые медали победителей».

«Я очень хотел бы переживать вместе с вами счастливые мгновения победы», - сказал Г.СУРКИС.

«Я просто очень рассчитываю, что все мы, вместе взятые, будем поддерживать наших ребят, и эта поддержка даст нам возможность, в том числе, и приблизить эту победу», - заключил президент ФФУ.