Газзаеву сломали нос в штрафной площадке

Главный тренер киевского "Динамо" Валерий ГАЗЗАЕВ, выступая за команду тренеров России, получил травму в товарищеском матче против сборной политиков и артистов "Старко-Русич".

Как сообщает российский канал «Вести Спорт», В.ГАЗЗАЕВУ сломали нос в чужой штрафной.

"Валерий Георгиевич получил две травмы. Первая – травма колена, но она несерьезна, и мы ее залечили. А вот со второй - сложнее - у него сломан нос, так что надо будет провести обследование", - сказал врач Юрий ВАСИЛЬКОВ.

Этот инцидент произошел во время матча «Под флагом добра», который проходил в пятницу на столичном стадионе имени Эдуарда Стрельцова. Команда тренеров нанесла поражение команде «Старко-Русич» со счетом 5:3. Отмечается ,что В.ГАЗЗАЕВ открыл счет в матче, отличившись техничным ударом уже на первой минуте встречи.

Как сообщал УНИАН, бывший тренер московского ЦСКА В.ГАЗЗАЕВ был назначен новым главным тренером ФК «Динамо» (Киев) 25 мая.

Контракт с В.ГАЗЗАЕВЫМ подписан сроком на три года.

Российский специалист приступит к исполнению обязанностей 20 июня сего года.