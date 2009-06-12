Рабинович хочет отсудить 1 миллион у Премьер-лиги

Кандидат на пост президента Украинской Премьер-лиги (УПЛ) бизнесмен Вадим Рабинович подал в суд иск на руководство УПЛ.

Истец требует, чтобы суд обязал руководство Премьер-лиги принять меры по затянувшемуся процессу избрания президента этого элитного дивизиона украинского футбола. Кроме того, известно, что Вадим Рабинович требует компенсацию материального и морального ущерба, которые были нанесены в результате неисполнения и. о. президента Премьер-лиги Виталием Даниловым своих обязанностей.

Как стало известно Цензор.НЕТ, личный иск Вадима Рабиновича к УПЛ составляет около 1 миллиона долларов.