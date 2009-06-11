Министр просит не срывать подготовку спортсменов к Олимпиаде

Министерство по делам семьи, молодежи и спорта обратится в Кабинет Министров с просьбой не допустить уменьшения объемов и задержек финансирования подготовки отечественных спортсменов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил на пресс-конференции министр Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, в последнее время сложилась непростая финансовая ситуация, которая негативно влияет на подготовку украинских спортсменов, в частности, к зимним Олимпийским играм в Ванкувере. По состоянию на 11 июня общая задолженность по подготовке спортсменов к зимним и летним Олимпийским играм, согласно его информации, составляет свыше 10 млн. грн.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что из предусмотренных для участия команды Украины в Олимпиаде 5,9 млн. грн. получено всего 3,9 млн. грн. И то, как отметил министр, лишь после того, как «мы стали кричать».

В связи с этим, сообщил Ю.ПАВЛЕНКО, в министерстве создана антикризисная группа и разработан антикризисный план действий. Этим планом предусмотрено откорректировать календарь подготовки спортсменов, перенести всеукраинские соревнования, которые не являются отборочными к мировым турнирам, на более поздние сроки.

Вместе с тем, Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что даже в непростых условиях отечественные спортсмены своими выступлениями успешно представляют наше государство в мировом спорте.

По его словам, в течение 5 месяцев этого года на международных соревнованиях украинцы завоевали уже 376 медалей, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.