Кличко: бой с Чагаевым будет трудным

Украинский боксер-супертяжеловес Владимир КЛИЧКО настраивается на трудный бой 20 июня в Гельзенкирхене против Руслана ЧАГАЕВА из Узбекистана, приводит слова чемпиона мира по версиям IBF и WBO портал Fightnews.com.

"Для меня это будет трудный бой. К нему есть всего 2 недели подготовки, - отметил КЛИЧКО-младший. - ЧАГАЕВ - левша (ранее Владимир готовился к бою с "праворуким" британцем Дэвидом ХЭЕМ), но у меня есть опыт успешных боев над сильными левшами - Султаном ИБРАГИМОВЫМ и Тони ТОМПСОНОМ".

Р.ЧАГАЕВ, которому в настоящий момент принадлежит титул чемпиона WBA "в отпуске" (организация пока заявляет о своем праве пересмотреть этот статус), на профессиональном ринге не потерпел ни одного поражения (25 побед, 1 ничья). В пассиве Владимира КЛИЧКО есть 3 поражения, но при 52 одержанных победах (46 - досрочно).

Украинский боксер продолжает тренировки в Германии, где в его штабе работают 7 спарринг-партнеров. В.КЛИЧКО проводит 10-12 раундов спаррингов ежедневно.

"Я принял решение не отменять бой 20 июня (из-за травмы Д.ХЭЯ), поскольку мне очень не хотелось разочаровывать болельщиков, - рассказал Владимир КЛИЧКО. - Так что будет переполненная арена и великолепный бой".

По сообщению Fightnews.com, телеканал HBO отказался от проведения трансляции поединка В.КЛИЧКО после замены Д.ХЭЯ на Р.ЧАГАЕВА. На США поединок будет транслировать канал ESPN Classic, а немецкие права на бой принадлежат RTL.