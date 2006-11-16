Представители Маскаева и Кличко ведут переговоры

Представители чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC Олега Маскаева и обладателя чемпионского пояса по версии IBF Владимира Кличко ведут переговоры об организации боя в апреле следующего года.

Как передает портал Fightnews.com, несмотря на то, что Маскаеву в случае успешного завершения боя с Питером Охелло из Уганды, который состоится в Москве 10 декабря, предстоит обязательная защита титула WBC, эта организация может пойти навстречу боксерам и санкционировать объединительный бой с Кличко. Как сообщается, бой Маскаева и Кличко может пройти или в США, или в России.

РИА "Новости"