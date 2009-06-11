За победу над Барселоной Шахтер получит 2,5 миллиона евро

Победитель матча на Суперкубок УЕФА Барселона - Шахтер получит 2,5 миллиона евро, а проигравший - 2 миллиона евро. Матч состоится в Монако 28 августа.

Как сообщает официальный сайт Шахтера, представители украинской команды в течение двух дней участвовали в совещании, посвященном предстоящему матчу горняков с испанской Барселоной.

Организационный комитет выделил для Шахтера более двух тысяч билетов на Суперкубок УЕФА номиналом 40 и 70 евро. При необходимости до 3 июля дончане могут дозаказать дополнительную партию билетов.

Шахтер опробует поле Луи-Дозьем 27 августа с 20:00 до 21:00, Барселона - с 21:15 до 22:15 по киевскому времени. За два дня до игры Комитет арбитров УЕФА назначит судейскую бригаду на встречу горняков с каталонцами. Матч на Суперкубок УЕФА начнется в 21:45.

Корреспондент