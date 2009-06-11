Михайличенко: игра, которую хочется быстрее забыть

Главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции так охарактеризовал игру своих подопечных против казахов (Украина - Казахстан 2:1):

"Слава Богу, что выиграли. Игра, которую хочется быстрее забыть, но результат останется. Мы пропустили нелепый гол, могли пропустить еще. Слишком много брака было. Не хватило настроя, уверенности, реализации. Многие сыграли ниже своих возможностей. Есть много мнимых оправданий: не смогли в физическом и психологическом плане восстановиться после матча с Хорватией. Эмоциональных сил не хватило. А Казахстану в психологическом плане было легче, ведь в случае поражения их бы никто не обвинил.

Не было реализации, много нервничали. Позволили казахам провести много острых атак, что не является позитивным. Всем ребятам нужно обязательно пересмотреть матч и обратить внимание на те ошибки, которые были допущены. Но желание и самоотдача была, за что хочу поблагодарить ребят.

Я не давал указаний садиться назад при счете 2:1, просил не сбавлять обороты... Можно предъявлять претензии, но и есть определенные объективные причины - усталость..."

Football.ua