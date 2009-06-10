Завершился первый тайм в матче Украина - Казахстан

Завершился первый тайм в матче группового турнира ЧМ-2010 между сборными Украины и Казахстана

Украина - Казахстан 1:1 (Назаренко 33 - Нусербаев 19)

На 19-й минуте казахской сборной удалась комбинационная атака по центру. Ответный гол украинская сборная забила со стандарта: прямой удар с 25-метрового штрафного в девятку.

Сегодня проходят другие матчи ЧМ-2010:

Группа 1. Швеция - Мальта 1:0 (перерыв)

Группа 4. Финляндия - Россия 0:1 (первый тайм)

Группа 6. Англия - Андорра (еще не начался)

Группа 7. Фареры - Сербия (еще не начался)

Группа 9. Македония - Исландия 2:0 (матч завершился), Голландия - Норвегия (еще не начался)