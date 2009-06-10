Завершился первый тайм в матче Украина - Казахстан
20:46, 10 июня 2009Спорт
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Обменялись голами
Завершился первый тайм в матче группового турнира ЧМ-2010 между сборными Украины и Казахстана
Украина - Казахстан 1:1 (Назаренко 33 - Нусербаев 19)
На 19-й минуте казахской сборной удалась комбинационная атака по центру. Ответный гол украинская сборная забила со стандарта: прямой удар с 25-метрового штрафного в девятку.
Сегодня проходят другие матчи ЧМ-2010:
Группа 1. Швеция - Мальта 1:0 (перерыв)
Группа 4. Финляндия - Россия 0:1 (первый тайм)
Группа 6. Англия - Андорра (еще не начался)
Группа 7. Фареры - Сербия (еще не начался)
Группа 9. Македония - Исландия 2:0 (матч завершился), Голландия - Норвегия (еще не начался)
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