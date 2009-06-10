Американский боксер-тяжеловес Майк Тайсон в третий раз женился, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press. Как стало известно, брак 42-летнего Тайсона и 32-летней Лакии Спайсер (Lakiha Spicer) был заключен в Лас-Вегасе поздно вечером в субботу, 6 июня.

По словам владельца часовни La Bella Wedding, где состоялась церемония, Тайсон и его невеста получили разрешение на заключение брака за 30 минут до свадьбы.

В третий брак, напоминает AP, Тайсон вступил через две недели после смерти его четырехлетней дочери Иксодес (Exodus), погибшей в результате несчастного случая - на шее ребенка затянулся провод от беговой дорожки. Матерью Иксодес была одна из возлюбленных Тайсона, на которой он не был официально женат.