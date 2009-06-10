Молодежная сборная по футболу стартует с победы

Молодежная сборная Украины (U-21) начала отборочный турнир к Евро-2011 с минимальной победы над командой Мальты.

Украина − Мальта 1:0 (Коноплянка 65).

Состав: Каниболоцкий, Селин, Ракицкий, Степаненко, Фартушняк, Чеснаков, Морозюк, Лысенко (Белый, 56), Коноплянка, Ярмоленко (Голодюк, 69), Зозуля

Всю игры украинцы владели значительным территориальным преимуществом, однако воплотить его в гол сумели однажды. Форвард "Днепра" Евгений Коноплянка мастерски реализовал штрафной, назначенный за фол против киевского динамовца Андрея Ярмоленко. Произошло это на 65-й минуте.

Напомним, что соперниками сборной по группе являются словенцы, французы, бельгийцы и мальтийцы. По регламенту, 10 победителей групп и четыре лучшие вторые команды составят плей-офф раунд, во время которого и определятся участники Чемпионата Европы.

Следующий матч команда Павла Яковенко проведет 8 сентября против сборной Франции, напоминает Football.ua.

Вчера же состоялись матчи в группе 1 (Фареры - Россия 1:0), группе 2 (Армения - Турция 2:5), группе 4 (Польша - Лихтенштейн 2:0), группе 5 (Сан-Марино - Чехия 0:8).

Единственный гол в матче Фарерских островов и России был забит на 1-й минуте.

"Мы, честно говоря, находимся в шоковом состоянии, - заявил тренер молодежной сборной Игорь Колыванов, комментируя итоги матча. - Мы атаковали в буквальном смысле девяносто минут, но, видимо, это был не наш день. Мяч в ворота упорно не шел, хотя моментов было создано огромное количество", - приводит его слова Лента.ру.