Кака перешел в Реал из-за финансового кризиса

Атакующий полузащитник сборной Бразилии, обладатель "Золотого мяча" по итогам 2007 года Кака объяснил свой переход в мадридский "Реал". По словам Кака, покинуть итальянский "Милан" его вынудил финансовый кризис. Об этом сообщает бразильское интернет-издание Globoesporte.

Футболист сказал, что средства, полученные "Миланом" от его продажи, должны помочь итальянской команде в трудное время. Кроме того, по словам 27-летнего Кака, переход в "Реал" даст ему новую мотивацию. При этом футболист отметил, что, если бы не финансовые трудности "Милана", он бы остался в итальянском клубе.

Кака выразил благодарность своей прежней команде. По словам бразильца, в "Милане" он смог стать одним из лучших игроков мира.

Утром 8 июня Кака прошел в "Реале" медосмотр, а вечером трансфер полузащитника был официально подтвержден. Контракт Кака с "Реалом" заключен на шестилетний срок. Стоимость игрока составила 67,2 миллиона евро. Это второй по величине трансфер в истории футбола. Рекордным остается переход Зинедина Зидана из туринского "Ювентуса" в "Реал" в 2001 году за 75 миллионов евро.

Лента.ру