Валуев: Кличко рискует своим здоровьем

Российский боксер-тяжеловес Николай Валуев объяснил в своем блоге, почему он отказался встретиться на ринге с украинцем Владимиром Кличко 20 июня 2009 года. Валуев отметил, что у него было бы слишком мало времени на подготовку. По словам российского боксера, к такому бою нужно готовиться не менее трех месяцев.

Владимир Кличко 20 июня должен был провести поединок с англичанином Дэвидом Хэем, однако этот бой сорвался из-за травмы Хэя. Кличко-младший обратился к Валуеву с предложением заменить Хэя. Валуев, у которого ранее сорвался запланированный на 30 мая поединок с узбеком Русланом Чагаевым, ответил Кличко отказом. В итоге украинец договорился о бое с Чагаевым.

По словам Валуева, для Чагаева поединок с Владимиром Кличко - "последний шанс". Россиянин выразил недоумение решением Кличко встретиться с узбекским боксером. По словам Валуева, украинец рискует своим здоровьем, поскольку Чагаев болен гепатитом. По неофициальной информации, именно гепатит Чагаева стал причиной отмены его боя с Валуевым.

Российский тяжеловес рассказал, что в сентябре или октябре 2009 года он может встретиться со старшим братом Владимира - Виталием Кличко. По словам Валуева, провести этот поединок хотят и он, и украинец.

Валуеву принадлежит титул чемпиона по версии WBA (Всемирная боксерская ассоциация). Владимир Кличко является чемпионом мира по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация). Виталию Кличко принадлежит титул WBC (Всемирный боксерский совет).

Лента.ру