Бой между братьями Кличко возможен?

Чемпион мира по версиям WBO и IBF в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что с интересом бы встретился на ринге со своим старшим братом, чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Виталием.

«Уверен, между мной и братом получился бы интересный и бескомпромисный бой. Пока он невозможен, так как мы когда-то пообещали маме, что никогда не выйдем на ринг друг против друга, и только из уважения к ней остаемся верны этому обещанию. Вместе с тем, видя, какой во всем мире интерес к поединку между нами, подумываем с Виталием снова поговорить с мамой. Ведь после нашего боя станет ясно, кто является лучшим супертяжеловесом современности. И я уверяю вас, если этот бой состоится – он будет бескомпромиссным. Жалеть друг друга мы не будем.

Кто из нас сильнее? У меня лучше техника, у брата крепче подбородок», – цитирует Владимира Кличко Sports.ru.