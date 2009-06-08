«Украинский Дакар» состоится в августе

В Олешковских песках (Цюрупинский район Херсонской области) в августе пройдёт второй этап Кубка Украины по ралли-рейдам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, инициатива проведения ралли в Олешковских песках принадлежит главе Херсонской ОГА Борису СИЛЕНКОВУ.

По данным пресс-службы, длина раллийной трассы составит 82 км. Она будет проходить по периметру Олешковской пустыни. Жители и гости области будут иметь возможность наблюдать за ходом этой гонки с трёх наблюдательных площадок.

На участие в гонке уже подали заявки 46 претендентов.

«Представители России уже назвали этот маршрут „Украинским Дакаром“. А по своей сложности он даже превышает известный гоночный маршрут. И это стало объектом особенной заинтересованности гонщиков», - отмечается в сообщении пресс-службы.

Первый тур чемпионата «Баха - Киев» проходил в начале апреля в Киевской и Черкасской областях.

Олешковские пески являются единственной в Европе природной пустыней.