Завершился матч Хорватия - Украина

Завершился матч группового турнира ЧМ-2010 между сборными Хорватии и Украины.

Хорватия - Украина 2:2 (Петрич 2, Модрич 68 - Шевченко 13, Гай 54).

На второй минуте Петрич добил мяч, который Пятов с трудом отбил перед собой после дальнего штрафного в ворота Украины. Через девять минут Андрей Шевченко вышел по центру, чтобы замкнуть с линии вратарской площадки фланговый пас.

После перерыва Гай головой с вратарской подправил мяч, летящий со штрафного, вплотную к штанге. На 68-й минуте хорваты разыграли "стеночку" с быстрым выходом из глубины.

Остальные матчи в 6-й группе

Казахстан - Англия 0:4

Беларусь - Андорра 5:1

В группе лидирует Англия - 18 очков после шести игр, Хорватия 11 (6), Беларусь 9 (5), Украина 8 (5), Казахстан 4 (6), Андорра 0 (6).

Следующие матчи 10 июня: Англия – Андорра, Украина - Казахстан.

В дальнейшем украинской сборной предстоят игры с Андоррой (Киев, 5 сентября), Беларусью (Минск, 9 сентября), Англией (Киев, 10 октября) и снова Андоррой (Андорра, 14 октября)

Англия примет Хорватию 9 сентября, а Беларусь - 14 октября

Хорватия и Беларусь сыграют еще дважды: в Минске 12 августа и в Загребе 5 сентября. 14 октября Хорватия завершит турнир игрой в Алма-Ате.