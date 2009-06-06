Завершился первый тайм в матче Хорватия - Украина
Остальные игры в 6-й группе сыграны
Завершился первый тайм в матче группового турнира ЧМ-2010 между сборными Хорватии и Украины.
Хорватия - Украина 1:1 (Петрич 2 - Шевченко 13).
На второй минуте Петрич добил мяч, который Пятов с трудом отбил перед собой после дальнего штрафного в ворота Украины. Через девять минут Андрей Шевченко вышел по центру, чтобы замкнуть с линии вратарской площадки фланговый пас.
Стартовый состав сборной Украины: Пятов, Мандзюк, Кучер, Чигринский, Шевчук, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко, Милевский, Шевченко. На 23-й минуте вместо травмированного Шевченко вышел Селезнев.
Остальные матчи в 6-й группе уже завершились
Казахстан - Англия 0:4
Беларусь - Андорра 5:1
*** В других группах:
Группа 1
Швеция - Дания 0:1 (перерыв)
Албания - Португалия 1:1 (первый тайм)
Группа 3 Словакия
Словакия- Сан Марино 7:0
Группа 4
Азербайджан - Уэльс 0:1
Финляндия - Лихтенштейн 2:1
Группа 7Литва - Румыния 0:1 (начался второй тайм)
Сербия - Австрия 1:0 (первый тайм)
Группа 8
Кипр - Черногория 2:2 (второй тайм)
Болгария - Ирландия 1:1 (второй тайм)
Группа 9Македония - Норвегия 0:0
Исландия - Нидерланды 0:2 (первый тайм)