Завершился первый тайм в матче Хорватия - Украина

Завершился первый тайм в матче группового турнира ЧМ-2010 между сборными Хорватии и Украины.

Хорватия - Украина 1:1 (Петрич 2 - Шевченко 13).

На второй минуте Петрич добил мяч, который Пятов с трудом отбил перед собой после дальнего штрафного в ворота Украины. Через девять минут Андрей Шевченко вышел по центру, чтобы замкнуть с линии вратарской площадки фланговый пас.

Стартовый состав сборной Украины: Пятов, Мандзюк, Кучер, Чигринский, Шевчук, Тимощук, Гай, Ротань, Назаренко, Милевский, Шевченко. На 23-й минуте вместо травмированного Шевченко вышел Селезнев.

Остальные матчи в 6-й группе уже завершились

Казахстан - Англия 0:4

Беларусь - Андорра 5:1

*** В других группах:

Группа 1

Швеция - Дания 0:1 (перерыв)

Албания - Португалия 1:1 (первый тайм)

Группа 3 Словакия - Сан Марино 7:0

Группа 4

Азербайджан - Уэльс 0:1

Финляндия - Лихтенштейн 2:1

Группа 7 Литва - Румыния 0:1 (начался второй тайм)

Сербия - Австрия 1:0 (первый тайм)

Группа 8

Кипр - Черногория 2:2 (второй тайм)

Болгария - Ирландия 1:1 (второй тайм)

Группа 9 Македония - Норвегия 0:0

Исландия - Нидерланды 0:2 (первый тайм)