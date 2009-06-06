Кличко выбрал соперника на бой 20 июня

Чемпион мира по версиям IBF и WBO украинский супертяжеловес Владимир Кличко встретится с Русланом Чагаевым из Узбекистана 20 июня в Гельзенкирхене (Германия), сообщает сайт братьев Кличко.

Чемпион WBA "в отпуске" Чагаев в этом поединке заменит получившего травму британца Дэвида Хэя. Дэвид Хэй во время подготовки к бою с Кличко получил травму спины. Британец выражал надежду, что его поединок с украинцем будет не отменен, а лишь отложен. Кличко же был твердо намерен выйти на ринг 20 июня.

У Чагаева также недавно сорвался бойпротив чемпиона WBA россиянина Николая Валуева. Поединок, который должен был пройти 30 мая в Хельсинки, пришлось отменить, поскольку финские медики не допустили узбекского тяжеловеса к бою по состоянию здоровья.