Евро-2008: результаты 7 матчей отборочного турнира

В среду 15 ноября в отборочном турнире Евро-2008 состоялись семь матчей.

В группе А сборная Португалии дома легко переиграла команду Казахстана со счетом 3:0. Дублем отметился Симау Саброса и один мяч записал на свой счет Криштиану Роналду. В этой же группе сборная Польши в гостях со счетом 1:0 обыграла сборную Бельгии, а команда Финляндии дома с тем же счетом нанесла поражение сборной Армении.

Сборная Финляндии захватила лидерство, набрав 11 очков в пяти матчах. На счету Сербии 10 очков в четырех играх. Далее расположились Португалия, Бельгия и Польша, набравшие по 7 очков.

В группе D бронзовый призер ЧМ-2006 сборная Германии потеряла очки в матче со сборной Кипра. Немцы приехали на Кипр практически в сильнейшем составе, однако смогли лишь сыграть вничью – 1:1. Сборная Ирландии в этой группе разгромила команду Сан-Марино со счетом 5:0. Хет-трик на счету форварда лондонского "Тоттенхэма" Робби Кина.

Несмотря на ничью в матче с Кипром, немцы вышли на первое место, за счет разницы мячей опередив сборную Чехии – у обеих команд по 10 очков после четырех матчей. У Словакии – 6 очков, а у Кипра и Ирландии – по 4 очка.

В группе Е, единоличным лидером стала команда Хорватии. Подопечные Славена Билича в гостях одержали победу над сборной Израиля со счетом 4:3. Хет-триком в составе хорватской команды отметился натурализованный бразилец Эдуардо да Силва.

Стоит отметить, что для сборной Израиля это поражение стало первым в последних шестнадцати официальных встречах.

Сборная России по футболу одержала вторую победу в отборочном турнире Евро-2008. Команда Гууса Хиддинка переиграла в гостях Македонию (2:0). Голы забили Владимир Быстров и Андрей Аршавин.

Таким образом хорваты набрали 10 очков, у сборной России – 8 очков, у Англии, Израиля и Македонии – по 7 очков.

Лента.ру