Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет на Каспии

Очередной чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет с 29 июня по 1 июля 2007 года в столице Азербайджана. Соответствующий контракт подписан в среду между Федерацией гимнастики этой закавказской республики и Европейским гимнастическим союзом, сообщает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил вице-президент азербайджанской федерации гимнастики Алтай ГАСАНОВ, среди претендентов на проведение чемпионата Европы были Украина, Испания и Турция, однако выбор был сделан в пользу Азербайджана. Республика имеет уже опыт проведения соревнований международного уровня по художественной гимнастике - в 2005 году здесь успешно прошел чемпионат мира по этому виду спорта.

На встрече с членами оргкомитета чемпионата были обсуждены технические вопросы, в том числе и телетрансляций соревнований. Согласно договоренностям телевещание с чемпионата будет вести независимый азербайджанский телеканал Lider. Представители Европейского гимнастического союза осмотрели отели, в которых будут размещены участники чемпионата, судейский состав, представители прессы, а также спортивно-концертный комплекс имени Гейдара Алиева, где пройдут соревнования.

По словам организаторов чемпионата, в нем примут участие спортсменки из 33 стран. Соревнования пройдут среди юниорок - они разыграют комплект наград в групповых упражнениях, и взрослых гимнасток, которые будут соревноваться в абсолютном первенстве. Жеребьевка чемпионата состоится в апреле будущего года в Баку.