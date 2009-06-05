Сборная Украины осталась без Алиева

Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев получил травму на тренировке в составе национальной команды.

Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Киев), из-за повреждения голеностопа Александр ближайшие две недели проведет в гипсе и не сможет помочь сборной Украины в матчах отборочного турнира Кубка мира-2010 – с Хорватией (6 июня) и Казахстаном (10 июня).

По предварительной информации от врачей национальной команды, через три недели футболист сможет вернуться к занятиям.

Напомним, что завтра сборная Украины в рамках отбора к Чемпионату мира 2010 года будет встречаться с сборной Хорватии (Загреб, ст. "Максимир"). Начало матча в 21:15. Трансляция - на телеканале "Украина".