Сборная Украины осталась без Алиева
14:31, 05 июня 2009Спорт
2331
Завтра - судьбоносный поединок
Полузащитник «Динамо» и сборной Украины Александр Алиев получил травму на тренировке в составе национальной команды.
Как сообщает пресс-служба ФК «Динамо» (Киев), из-за повреждения голеностопа Александр ближайшие две недели проведет в гипсе и не сможет помочь сборной Украины в матчах отборочного турнира Кубка мира-2010 – с Хорватией (6 июня) и Казахстаном (10 июня).
По предварительной информации от врачей национальной команды, через три недели футболист сможет вернуться к занятиям.
Напомним, что завтра сборная Украины в рамках отбора к Чемпионату мира 2010 года будет встречаться с сборной Хорватии (Загреб, ст. "Максимир"). Начало матча в 21:15. Трансляция - на телеканале "Украина".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter