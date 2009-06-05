Кличко заинтересован в поединке с Чагаевым

Украинский тяжеловес Владимир Кличко заинтересован в проведении боя с узбекским боксером Русланом Чагаевым, сообщает в четверг Би-би-си.

По словам менеджера Кличко Бернда Бенте, именно Чагаев теперь является приоритетом для украинца.

Кличко должен был встретиться с Дэвидом Хэем 20 июня, однако британец получил травму и не сможет выйти на ринг в назначенный срок. У Чагаева также недавно сорвался бой против россиянина Николая Валуева. Поединок, который должен был пройти 30 мая в Хельсинки, пришлось отменить, поскольку финские медики не допустили узбекского тяжеловеса к бою по состоянию здоровья.

"Вариант с Хэем по-прежнему не исключен, но теперь наш главный приоритет это Чагаев", - цитирует Бенте РИА "Новости".

Команда Кличко уже заявила о готовности найти замену британцу, а представители Хэя уверяют, что их боксер вернется в строй к 11 июля, и предлагают отложить бой до этой даты.

"Мы не знаем, будет ли он действительно готов выйти на ринг 11 июля. Если он опять получит травму, мы столкнемся с той же самой проблемой, что и сейчас", - отметил менеджер Кличко.

По словам Бенте, немаловажным также остается вопрос с телекомпаниями, которые должны были транслировать бой Кличко и Хэя 20 июня - пока неясно, устроит ли их 11 июля в качестве новой даты поединка.

Менеджер украинца также отметил, что у него есть предложения от 10 боксеров, готовых заменить Хэя. В СМИ в качестве альтернативы британцу упоминались также россияне Николай Валуев и Александр Поветкин, однако Бенте заявил, что выбор будет сделан между Хэем и Чагаевым.

"В настоящий момент мы заинтересованы во встрече либо с Чагаевым, либо с Хэем, и неважно - 20 июня или спустя три недели", - сказал Бенте, выразив надежду, что ясность наступит в течение трех дней.