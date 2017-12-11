Житомирянка выиграла чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Германии

Житомирянка Дарья Самчик выиграла чемпионат Европы по смешанным единоборствам в Германии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Как отмечается в сообщении, "житомирянка Дарья Самчик выиграла чемпионат Европы по смешанным единоборствам ММА, который 10 декабря завершился в Германии. Наша спортсменка в финале весовой категории 52 кг победила Антонину Кулешову, обладательницу кубка республики Беларусь по ушу-саньда".

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Тренером 27-летней житомирской спортсменки является Руслан Домарецкий.

В целом же, украинская сборная завоевала 8 медалей чемпионата Европы и заняла второе общекомандное место.

Напомним, поединок в традиционном ушу называют "саньда". Самый точный перевод этого названия - неканонізовані удары. Тем самым саньда противопоставляется "дуйлянь" - парным комплексам, где все движения обоих партнеров определены заранее.