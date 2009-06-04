Валуев набивается в соперники Кличко, но ставит условие

Николай Валуев готов сразиться с украинцем Владимиром Кличко, бой которого с Дэвидом Хэем, намеченный на 20 июня в Германии, отменен из-за травмы британца, но в более поздние сроки, заявил РИА Новостименеджер российского супертяжеловеса Борис Димитров.

Об отмене поединка между чемпионом мира (по версиям IBF, WBO и IBO) и Хэем стало известно накануне. Команда украинского тяжеловеса заявила, что ведет поиск другого соперника, который смог бы выйти на ринг в Гельзенкирхене против Кличко. Между тем в минувшую субботу в Хельсинки сорвался бой между чемпионом по версии WBA Валуевым и Русланом Чагаевым, поскольку узбека по состоянию здоровья "забраковали" финские медики.

"К нам предложение пока не поступало. Но сразу отвечу: мы - за. Единственное условие - перенести бой на конец сентября - октябрь, потому что одно дело готовиться к Чагаеву, и совсем другое - к Владимиру Кличко", - отметил Димитров.

По словам собеседника агентства, команда Валуева должна услышать вердикт WBA по бою с Чагаевым, оглашение которого ожидается 5 июня, прежде чем принимать серьезные решения. "Если WBA постановит, что Николай сохраняет чемпионский пояс, то он готов к встрече с любым из братьев Кличко", - сказал Димитров.

Менеджер еще раз дал понять, что спасать боксерское шоу на футбольном стадионе в Гельзенкирхене, на которое уже продано свыше 40 тысяч билетов, Валуев не намерен только по причине даты боя (20 июня).

"Мы несколько месяцев готовились к встрече с леворуким и не таким высоким, как Кличко, боксером. И через две недели выходить на ринг против боксера совершенно иного плана - это не серьезно", - подчеркнул Димитров.

Ранее телеканал "Спорт" сообщил, что одним из кандидатов на замену Хэю является Александр Поветкин, который по плану должен биться с Кличко-младшим осенью. Как заявил менеджер Поветкина Владимир Хрюнов, "мы взяли время на раздумье".

Интерес к бою Кличко-Хэй был весьма велик, в том числе из-за поведения британца, который на предматчевую пресс-конференцию в Германии 16 апреля пришел в футболке с оскорбительным для Владимира и Виталия Кличко рисунком. На нем был изображен залитый кровью ринг с обезглавленными телами обоих братьев Кличко, а над ними в позе триумфатора стоял Хэй, демонстрирующий на вытянутых руках головы соперников.