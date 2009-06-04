«Шахтер» прыгнул на 6-ое место в рейтинге IFFHS
Обошли киевлян
Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), донецкий «Шахтер» среди 350 лучших футбольных клубов мира на сегодняшний день занимает шестую строчку.
Как отмечает пресс-служба донецкого клуба, скрупулезный подсчет достижений клубов велся в течение 12 месяцев — с 1 июня 2008 года по 31 мая 2009 года. За это время «горняки» заработали в свой актив 245,5 балла. Такой показатель позволяет дончанам расположиться в рейтинге на одну позицию выше, чем киевское «Динамо». Если киевляне по сравнению с минувшим месяцем не сдвинулись с седьмой строчки, то «оранжево-черные» совершили приличный прыжок с десятой позиции на шестую.
Верхушку же своеобразногосписка сильнейшихна двоих разделили «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».
Украина в этом рейтинге IFFHS представлена шестью клубами:
Место Команда Рейтинг
6 (10) «Шахтер» 245,5
7(7) «Динамо» 234,5
43 (48) «Металлист» 157,0
181 (312) «Ворскла» 84,5
299 (312) «Днепр» 68,5
346 (347) «Таврия» 63,5