«Шахтер» прыгнул на 6-ое место в рейтинге IFFHS

Согласно данным Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS), донецкий «Шахтер» среди 350 лучших футбольных клубов мира на сегодняшний день занимает шестую строчку.

Как отмечает пресс-служба донецкого клуба, скрупулезный подсчет достижений клубов велся в течение 12 месяцев — с 1 июня 2008 года по 31 мая 2009 года. За это время «горняки» заработали в свой актив 245,5 балла. Такой показатель позволяет дончанам расположиться в рейтинге на одну позицию выше, чем киевское «Динамо». Если киевляне по сравнению с минувшим месяцем не сдвинулись с седьмой строчки, то «оранжево-черные» совершили приличный прыжок с десятой позиции на шестую.

Верхушку же своеобразногосписка сильнейшихна двоих разделили «Барселона» и «Манчестер Юнайтед».

Украина в этом рейтинге IFFHS представлена шестью клубами:

Место Команда Рейтинг

6 (10) «Шахтер» 245,5

7(7) «Динамо» 234,5

43 (48) «Металлист» 157,0

181 (312) «Ворскла» 84,5

299 (312) «Днепр» 68,5

346 (347) «Таврия» 63,5