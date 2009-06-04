Андрею Шевченко предписано вернуться в "Челси"

Украинскому нападающему Андрею Шевченко придется вернуться в лондонский "Челси", откуда летом 2008 года он перешел в "Милан" на правах аренды, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на британскую The Daily Star.

В команде Романа Абрамовича Шевченко предстоит снова встретиться с тренером Карло Анчелотти, под руководством которого он играл (или не играл) за итальянский клуб. По информации издания, 32-летний украинец не испытывает по этому поводу оптимизма, поскольку за весь последний сезон в "Милане" он лишь 18 раз вышел на поле в чемпионате Италии, в большинстве случаев - в качестве запасного, и ни разу не смог отличиться.

"Ему предписано вернуться в "Челси", - сообщил таблоиду представитель футболиста. - Ему сказали, что у него будет время проявить себя до Рождества. Учитывая то количество игрового времени, которое у него было в "Милане", оптимизма он не испытывает".

В звездный период своей миланской карьеры - между 1999 и 2006 гг. - Шевченко с 49-летним Анчелотти связывали прекрасные отношения, однако вместе со вторым приходом форварда в "Милан" они ухудшились, поскольку Анчелотти изначально был против этого перехода, на котором настоял владелец клуба Сильвио Берлускони.