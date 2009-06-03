Бой Кличко и Хэя не состоится

20:37, 03 июня 2009
Спорт
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Вот такой Хэй...

В Нью-Йорке на помосте знаменитого зала Madison Square Garden Владимир Кличко победил Султана Ибрагимова (Россия)Поединка между Владимиром Кличко и Девидом Хэем, который должен был состояться 20 июня в Гельзенкирхене (Германия) на стадионе футбольного клуба "Шальке-04", не будет из-за травмы британского боксера. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спикера менеджерской команды Кличко.

Впрочем, команда Кличко не хочет отменять событие, на которое проданы уже 40 тысяч билетов, и за оставшееся время рассчитывает найти другого оппонента.

 

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