Форвард киевского ”Динамо” Милевский попал в ДТП
12:40, 15 ноября 2006Спорт
2198
Автомобилю досталось прилично
Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попал в ДТП. Авария произошла в Киеве, хотя в столичном ГАИ, как рассказали "СпортОбозу" в пресс-службе автоинспекции, дорожно-транспортное проишествие не зарегистрировано. Футболист не пострадал, хотя его автомобилю досталось прилично. Очевидно, участники аварии решили конфликт полюбовно и не стали вызывать сотрудников автоинспекции.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter