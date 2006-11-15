Форвард киевского ”Динамо” Милевский попал в ДТП

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский попал в ДТП. Авария произошла в Киеве, хотя в столичном ГАИ, как рассказали "СпортОбозу" в пресс-службе автоинспекции, дорожно-транспортное проишествие не зарегистрировано. Футболист не пострадал, хотя его автомобилю досталось прилично. Очевидно, участники аварии решили конфликт полюбовно и не стали вызывать сотрудников автоинспекции.